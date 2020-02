HomeCam passe la seconde et amène Auto Cycle

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Peut-être possédez-vous chez vous des caméras compatibles avec HomeKit ? Alors, vous vous devez de connaître l'application HomeCam for HomeKit (v2.0, 9 Mo, iOS 13.0) qui est la seule application disponible sur l'App Store permettant de regarder plusieurs flux en direct sur un seul écran.



Outre cet aspect, l'application est capable de se servir des autres accessoires compatibles avec la technologie pour afficher la température, la qualité de l'air ou encore l'humidité dans les différentes pièces.



Cette dernière vient d'être mise à jour par ses développeurs, laissant entrevoir une reconstruction totale de l'application.

HomeCam passe en version 2.0 avec de belles nouveautés

HomeKit ne cesse d'améliorer la prise en charge de la vidéo et permettre des nouveautés : on pense notamment à l'arrivée de HomeKit Secure Video qui permet de personnaliser vos options d’enregistrement, de notification, de stockage et de partage de vidéos.



Grâce à cette implémentation, les développeurs de HomeCam en profitent pour proposer une grosse mise à jour affichant un tout nouveau design qui facilite l'organisation et la modification de vos affichages caméra.



Auto Cycle est désormais disponible sur iOS, permettant de se servir de ses caméras comme de moniteurs de surveillance. Une nouvelle vue paramètres met au premier plan des détails tels que les niveaux de batterie, les informations sur le modèle de l'appareil photo, etc.

