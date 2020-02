Molotov attaque TF1 et M6 en justice pour "abus de position dominante"

Corentin Ruffin

Les relations entre le service de télévision en direct Molotov et les chaines de télévision TF1 et M6 sont de plus en plus tendues, et ce n'est pas les dernières nouvelles qui vont améliorer les choses...



En effet, l'outil de streaming vient d'attaquer officiellement en justice les deux groupes pour "abus de position dominante" auprès de l’Autorité de la concurrence.

Molotov s'attaque à M6 et TF1 auprès de l’Autorité de la concurrence

Décidément, les communications entre Molotov, TF1 et M6 risquent d'être rompues pour de bon cette fois-ci... Suite à l'annonce de l'arrivée de la plateforme de streaming Salto par les deux groupes de télévision, Jean-David Blanc et Pierre Lescure, fondateurs de Molotov, ont décidé de faire appel à l’Autorité de la concurrence.



Les responsables du service du streaming portent plainte contre les deux chaînes “pour abus de position dominante”et “entente”, les accusant de favoriser le fameux nouveau service Salto à leurs dépens.



La demande ? Une prise de mesures conservatoires le plus rapidement possible...



Il faut dire que les histoires entre les trois groupes ne sont pas nouvelles, on pense notamment à l'année 2018, où TF1 et M6 ont décidé de monnayer avec les diffuseurs, négociant ainsi le droit de diffusion avec les opérateurs. Seul cancre, Molotov avait alors refusé de payer les nouveaux frais nécessaires, tout en continuant la diffusion des deux chaînes en direct.



La guerre est loin d'être finie...

