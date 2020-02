Comment activer le mode automatique du monde sombre ? Apple explique tout dans une vidéo

Julien Russo

Vous savez pourquoi on adore la chaine YouTube "Apple France" ? Parce que la firme californienne ajoute régulièrement des vidéos tutoriels très bien réalisées pour profiter pleinement des fonctions de son iPhone, mais également d'autres produits. La dernière publicité concerne l'activation de la fonction "automatique" du mode sombre. Chose qu'on avait déjà partagé en juin mais de manière textuelle, cf tuto mode sombre.

Le mode sombre sur iOS 13

Si vous êtes un peu touche à tout ou si vous connaissez iOS comme votre poche, ce tutoriel ne vous surprendra pas, cependant il y a toujours des personnes qui viennent d'arriver sur iOS ou qui n'ont pas tendance à chercher ce que peut leur apporter le smartphone qu'ils possèdent.

C'est justement le type d'utilisateurs que vise Apple avec cette vidéo.

En seulement 37 secondes, Apple vous explique comment faire en sorte que le monde sombre s'adapte en fonction de l'heure qu'il est.

Pour activer le mode sombre automatiquement sur iOS 13, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans "Réglages" puis de vous rendre dans "Luminosité et affichage" et d'activer la fonction "Automatique". Une fois mis en actif, vous aurez un choix "Options" qui s'affichera juste en dessous. Si vous voulez que votre iPhone s'adapte en fonction du lever et du coucher du soleil, vous pourrez le sélectionner. Si vous le désirez, vous pourrez choisir vous-même les horaires de l'activation et de la désactivation du monde sombre.