Cyberpunk 2077 : il sera disponible sur Mac grâce à GeForce Now de Nvidia

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour les joueurs sur Mac (aussi rares soient-ils) : ces dernières années, on note des efforts du côté d'Apple pour regagner le coeur des gamers en offrant des machines plus puissantes et en tentant d'attirer de nouveaux studios pour que des portages soient faits.



Seulement, avec l'arrivée des services de jeux en streaming, les choses changent puisqu'il sera possible, très prochainement, de jouer aux derniers jeux commercialisés via sa machine à la Pomme.



Prenons l'exemple de Cyberpunk 2077 qui, en temps normal, n'aurait certainement pas eu droit à une arrivée sur Mac, même décalée. Mais, grâce au nouveau service GeForce Now de Nvidia, le jeu sera disponible dès sa sortie !

Cyberpunk 2077 sera disponible sur Mac à sa sortie

Non, le jeu n'a pas été développé pour les Mac, mais c'est bel et bien le nouveau service de streaming de jeux vidéo de Nvidia qui va permettre la disponibilité immédiate de Cyberpunk 2077 sur nos ordinateurs à la Pomme.



On parle là de l'un des jeux les plus attendus de cette année 2020, avec une sortie prévue pour le 16 avril. Le synopsis :