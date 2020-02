Shin Megami Tensei Dx 2 : Berserk et Bayonetta s'invitent dans le jeu

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

SHIN MEGAMI TENSEI D×2 vient de recevoir une grosse mise à jour sur iOS et Android. Le RPG social sorti en 2018 accueille en effet une double collaboration. En effet, SEGA vient d'annoncer sa première collaboration avec l’anime Berserk, ainsi qu’un second partenariat avec Bayonetta.



Regardez le trailer vidéo :

Shin Megami Tensei Dx 2 ajoute du contenu de Bayonetta et Bersek

Pour les dix ans du jeu Bayonetta, Shin Megami Tensei Dx 2 lance de nombreux défis, quêtes et récompenses entre le 20 février et le 5 mars prochain. Tout le contenu ajouté est lié au célèbre beat’em all de Platinum Games. Les personnages cinq étoiles à l’effigie de Bayonetta et Jeanne, qui reviennent dans SMT Liberation Dx2 pour la deuxième fois, sont améliorés et une nouvelle compétence nommée « Spirit Merge » fait son apparition.

Quant à la date de démarrage de la collaboration entre Berserk et Shin Megami Tensei, ce sera annoncé plus tard cette année. Une chose est sûre, l'anime qui fascine les foules depuis 1997 avec ses personnages charismatiques apportera sa folie dans ce jeu en réalité augmentée.



Si vous ne connaissez pas SMT Dx2, le titre de SEGA est un mix entre Street Fighter et Pokémon Go avec des combats en 3D, un mode PvP et un scénario travaillé. Et il faut dire que les millions de joueurs semblent toujours accrocs, bien que le jeu soit traduit uniquement en anglais.

Télécharger le jeu gratuit SHIN MEGAMI TENSEI D×2