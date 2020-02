Test de la batterie externe PowerCore+ 26800 PD de Anker

Maxence MGR

La PowerCore 26800 PD est une batterie externe proposée par la marque Anker. Sur le marché depuis presque 2 ans, elle a déjà été testée et approuvée par ses propriétaires, avec une note moyenne de 4.5 / 5 pour plus de 1500 avis. Sans surprise, elle s'est montrée très polyvalente et d'une fiabilité remarquable durant nos tests de cette semaine.

À la découverte de la PowerCore+ 26800 PD de Anker

Anker est une marque reconnue mondialement pour son activité dans l'univers des batteries externes. Réputée pour apporter du matériel innovant, fiable et ayant une longue durée de vie, il était donc intéressant pour nous de tester ce nouveau modèle de la gamme PowerCore.

A l'essai depuis quelques semaines, la PowerCore+ 26800 PD nous a impressionné en ce qui concerne les performances et le design !

Le design

Comme vous pouvez le constater, le design de cette batterie externe est simple mais de qualité. La PowerCore+ 26800 pèse 580g, ce qui est quand même conséquent mais nécessaire pour contenir les 26800mAh qu'elle peut délivrer pour recharger à fond.



Sur la droite de la batterie, on retrouve un bouton rond. Il s'agit de l'indicateur du niveau de charge de la batterie en bleu.

De plus, le voyant vert que vous pouvez voir indique qu'elle est en mode recharge rapide x2. Pour activer ce mode il suffit simplement d'appuyer 2 fois sur le bouton. Pendant nos tests, ce mode nous a convaincu une vitesse de recharge bien plus conséquente que le mode standard, même plus que doublée.

Le contenu de la boite

Quand nous avons ouvert la boite, nous avons trouvé la batterie externe soigneusement emballée comme à son habitude par Anker, ainsi que la prise de recharge USB-C 30W, avec une notice succinte.



On retrouve également une petite housse qui permet de protéger la batterie externe quand on la transporte. Anker fournit un câble USB-C pour recharger la batterie et qui peut également servir pour recharger d'autre appareil comme un MacBook USB-C.

La longueur du câble fourni est assez courte, il fait 30 centimètres. Comme dans les autres produits de la marque.

Les dimensions

Ayant une capacité de 26800 mAh, cette PowerCore+ PD n'est pas si grosse. Bien qu’un peu grosse pour votre poche au quotidien, elle est surtout adaptée à vos déplacements (voyage, randonnée, etc).



Concernant les dimensions, vous pouvez la comparer plus haut à une manette de PS4, ce qui représente 18 cm de longueur pour 8 cm de large le tout avec une épaisseur de 2.4 cm.

La connectique

Pour ce qui est de la connectique de la batterie externe, on retrouve deux ports USB-A pour recharger vos appareils ainsi que de l'USB-C pour recharger la batterie Anker.

Il faut noter que ce port USB-C va dans les deux sens, il permet de charger la batterie mais également de charger des appareils branchés dessus. Très pratique.



ATTENTION : Anker notifie bien que vous ne pouvez pas charger d’appareil en même temps que vous recharger la batterie.



Nous avons réussi à brancher tout un tas d'appareil pour nos tests et fait plein de combinaisons sans aucun problème ou événement imprévu.

Vitesse de recharge

L'autre élément principal en plus de la capacité de la batterie est la vitesse de recharge, sur ce point nous l'avons essayé avec plusieurs plusieurs appareils, voici nos quelques uns de nos résultats :

Recharge avec un seul appareil de branché : iPhone X avec une batterie avec un taux d'usure a 88% : en moyenne il lui faut environ 1h30 pour recharger 50% en mode normal et 40min en mode x2 iPhone 6 avec une batterie neuve : en moyenne il lui faut environ 2h30 pour recharger 100% en mode normal et 1h10 en mode x2 iPhone 8+ avec une batterie avec un taux d'usure a 95% : en moyenne il lui faut environ 2h15 pour recharger 100% en mode normal et 1h20 en mode x2 iPhone 7+ avec une batterie avec un taux d'usure a 85% : en moyenne il lui faut environ 2h00 pour recharger 100% en mode normal et 1h15 en mode x2

Recharge avec 2 appareils branchés : Nous avons effectué les tests avec les même appareils et de manière général il n'y a aucun ou alors vraiment très peu de changement de performances, comme si il n'y avait qu'un seul appareil de branché

Recharge avec 3 appareils de branchés : Comme pour les tests avec 2 appareils sauf que cette fois on peu noté une légère augmentation du temps, environ plus 10% .



Les tests avancés ou expérimentation

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, nous avons essayé de pousser la batterie dans ses derniers retranchements en respectant les indications en ce qui concerne la distribution de l’électricité (Volt, Ampérage...) pour les appareils que nous avons branchés.



Ici nous avons donc rajouté :

Sur le premier port USB-A un hub x4 USB sur lequel on a branché : trois Raspberry pie 3 et un Raspberry pie 2

Sur le port USB-C un iPhone 6 et sur

Sur le deuxieme port USB-A un hub ethernet

De plus nous avons rajouter une manette de PS4 sur un port USB d'un des Raspberry pour voir si il était suffisamment approvisionné en énergie pour pouvoir l'alimenter.

Avec tout cela la batterie en mode normal à tenu 2h avec seulement 3 points d'allumer au début de l’expérience. Donc si vous êtes bidouilleur ou que vous aimez réaliser des projets avec des cartes comme les Raspberry, cette batterie pourrait aussi être un bon moyen de faire des projets nomades.

Les avantages de cette batterie

Cet accessoire PowerCore+ 26800 PD possède une technologie avancée pour offrir une charge optimisée pour chacun de vos appareils. La recharge ne sera pas la même pour un iPhone 11 et un iPhone 6S, la batterie externe a une capacité d'adaptation. C'est précisément ça qui la rend supérieure à ses concurrents.

La batterie a également un trickle charge, un mode de charge réservé pour les appareils de faible puissance comme les AirPods par exemple.



Autre point fort, c'est le système de sécurité MultiProtect qui va gérer de façon bienveillante la recharge de vos appareils. Nous parlons là d'une protection contre les tensions et températures élevées.

Conclusion et avis

La batterie externe d'Anker s'est donc montrée très convaincante avec des performances de premier ordre, que ce soit la vitesse, la capacité ou la sécurité. De quoi partir serein en voyage ou même au travail, sans peur d'être à court de jus sur votre iPhone ou autre appareil comme un Android, un iPad ou même un Macbook.



Vous trouverez cette nouvelle batterie externe PowerCore+ 26800 PD au tarif de au prix de 69,99€, un produit doté d’un très bon rapport qualité / prix !





Notre avis sur "PowerCore+ 26800 PD"