Un clavier Bluetooth pliable pour iOS, Android, Mac, Pc et Box

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Si vous en avez marre de taper sur l'écran tactile de votre iPhone, iPad ou Android, ou même sur une télécommande dans le cas d'une box Internet TV, pourquoi ne pas vous offrir un clavier Bluetooth ? Et tant qu'à faire, autant en avoir un joli, compact et transportable, non ?



C'est ce que propose Jelly Comb sur Amazon pour 29,99€ avec un clavier 3-en-1 repliable qui peut faciliter la vie de nombreux utilisateurs.

Un accessoire pratique pour tous vos appareils connectés

Fonction 3-en-1: clavier AZERTY, souris, pavé tactile (la partie tactile n'est pas reconnue sur iOS)

Jusqu'à 180 heures d'autonomie

Compatible Windows, macOS X, Android (TV), iOS, iPadOS

Bluetooth 3.0

Avec des dimensions imbattables une fois replié (15.2 x 9.8 x 1.8 cm), le clavier de Jelly Comb se glisse dans votre sac ou votre poche lors de vos trajets quotidiens. Alors que sa partie tactile n'est pas supportée sur iOS (peut-être plus tard), il fonctionne sous iPadOS 13 (dans les réglages d'accessibilité). Le pavé permet de se passer d'une souris sous iPad, Mac, Windows ou Android sans problème. Un gros plus que les autres accessoires concurrents ne proposent pas. Avec lui, on peut aussi gérer le clic droit, le double clic, le zoom, etc.



Sur les deux autres pans de l'accessoire, on retrouve les touches traditionnelles des claviers avec tout ce qu'il faut pour travailler ou se divertir (pavé directionnel, barre d'espace, touche ESC, ...). De plus, la frappe est confortable avec des touches assez grandes malgré la compacité de l'ensemble. La course des éléments est d'ailleurs semblable à ce qu'on trouve sur ordinateur portable, de quoi être rapidement à l'aise. On notera également que le clavier est bien AZERTY, idéal pour les francophones qui ne veulent pas d'une version QWERTY.



Même si vous êtes habitués à taper sur l'écran de votre iPhone ou iPad, le clavier physique est un plus non négligeable. Que ce soit pour tchatter avec des amis, surfer sur Internet ou travailler, on se rend rapidement compte du temps gagné avec un "vrai" clavier. Et si vous avez une box TV, c'est tout aussi pratique pour rechercher des vidéos sur Youtube ou autre.



Côté autonomie, le constructeur annonce 180 heures même si il vaut mieux tabler sur 40 heures en condition réelle. Une fois épuisé, le clavier pliable se recharge grâce à son port microUSB qu'on peut brancher partout.



Enfin, sachez qu'il peut être connecté à deux appareils en même temps.

Bref, le clavier de Jelly Comb est une belle réussite qui s'adaptera à de nombreuses situations, le tout pour un prix plus que correct (29,99€ en gris foncé, 29,99€ en gris clair). Certains n'ouvrirons même plus leur ordinateur et préfèreront rédiger depuis un smartphone ou une tablette.





Notre avis sur "Clavier pliable" ( Jelly Comb )

La note 4,5 / 5



Quelques informations :

Dimension du produit : 30 x 9,8 x 0,8 cm (ouvert); 15,2 x 9,8 x 1,8 cm (plié)

Dimensions du pavé tactile : 5,5 x 4,5 cm

Poids du clavier : 197,3 g

Distance de transmission : jusqu'à 10 m

Capacité de la batterie au lithium : 140 mAH

Temps de sommeil : 10 min

Système de fermeture magnétique

Comment connecter le clavier ?