AirPods Pro : la solution face au grésillement

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Sur Internet, et plus précisément sur différents forums, et même via des emails de nos lecteurs, nous avons dû constater que des problèmes de grésillements de l'un des écouteurs des AirPods Pro semblent arriver à certains utilisateurs.



Il s'agit là d'un sujet assez chaud, quelques mois après la commercialisation de la nouvelle gamme des écouteurs sans fil, qui comme ses prédécesseurs, semblent faire face à des premiers soucis.



Ce fameux problème de grésillement n'est autre que celui qui revient le plus. Alors, problème du côté d'Apple ?

Les AirPods Pro font face à des problèmes de grésillement

Les Apple Store semblent être sujets à de nombreux cas de grésillement du côté des nouveaux AirPods, amenant la plupart du temps à un remplacement de l'écouteur problématique.



Seulement, il semble que la solution peut être bien plus simple qu'un déplacement en boutique : la propreté des fameux AirPods. En effet, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, un excès de saletés peut être à l'origine d'un grésillement à cause de l'accumulation.



Pour faire un bon coup de nettoyage, Apple préconise l'utilisation d'un coton sec pour les haut-parleurs, et un chiffon doux pour l'extérieur. Alors, avant de vous rendre dans une boutique Apple, tentez l'expérience par vous-même, car la plupart des problèmes de son sont dus à un taux de cérumen anormalement élevé entre les grilles.



