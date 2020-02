Disney+ propose une promotion sur l'abonnement annuel

Disney+ serait en train de faire plaisir à certains de ses futurs abonnés. D'après Engadget, plusieurs utilisateurs un peu partout en Europe qui avaient cliqué sur le bouton "Me tenir informé" pour être au courant du lancement, ont reçu un mail avec une proposition de souscrire à l'abonnement annuel en échange d'une petite remise. Une pratique commerciale identique avant le lancement aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas.

L'abonnement à 59,99€ au lieu de 69,99€

"Une offre à prix réduit sur une durée limitée", voici le deal qu'ont reçu plusieurs personnes en Europe. L'entreprise a envoyé un mail avec une proposition de souscrire l'abonnement annuel avec une promo de 10€, une sorte de précommande avant le grand lancement !

L'entreprise explique que cet avantage est valable jusqu'au 23 mars 2020, soit la veille du démarrage en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Irlande, en Autriche et en Suisse.

Cette bonne nouvelle (qui va peut-être prochainement arriver dans votre boite mail, si ce n'est pas déjà le cas) va permettre un peu de faire oublier la décision très critiquée concernant les épisodes de la série The Mandalorian qui seront diffusés au même rythme que le Disney+ américain (soit 1 épisode par semaine).



Une chose est sûre, c'est qu'on approche de plus en plus de la date de lancement en Europe, d'ailleurs Disney+ intensifie sa communication sur les réseaux sociaux, avec la création récente des comptes pour chaque pays où le service sera disponible à partir du 24 mars prochain.

