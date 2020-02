Huawei Mate XS : le nouveau téléphone pliable sans services Google à 2499€

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

C'est aujourd'hui que Huawei a décidé de présenter la nouvelle version de son smartphone pliable, le Mate XS. Une conférence très attendue, notamment pour savoir comment le chinois va gérer le conflit actuel avec les États-Unis et donc choisir de se passer des outils Google ou non.



L'autre point important, c'est de savoir si le modèle sera, cette fois-ci, lancé en Europe (le premier Mate X n'y avait pas eu le droit) pour toucher plus de clients.

Le Huawei Mate XS est officiel et sera disponible en Europe

Non, ce n'est pas sous le soleil de Barcelone que Huawei a présenté son nouveau téléphone pliable, dont le MWC a été annulé à cause du coronavirus, mais bel et bien en direct de Zurich. Sous le coup de l’embargo américain, Richard Yu, patron de la division consommateur, a donc fait la présentation du nouveau Mate Xs 5G sans les services Google inclus.



Avec une diagonale de 8 pouces, le téléphone pliable se vante d'avoir renforcé l'écran et son mécanisme, afin de ne pas tomber dans les critiques des nombreux journalistes.



À l'intérieur, c'est tout aussi puissant : un processeur Kirin 990 5G encore plus fort et qui consomme moins d'énergie que son prédécesseur... 8 Go de mémoire vive, une compatibilité avec la 5G et un stockage de 512 Go pour la version de base.



Une grosse batterie de 4 500 mAh vient faire tenir le tout, avec une compatibilité SuperCharge à 55W.



Au niveau des appareils photo, le partenariat avec Leica est bel et bien en place, affichant un appareil photo principal de 40MP, un ultra grand-angle, un téléobjectif et un capteur ToF pour la 3D.



Sans Google, Huawei a du faire les choses différemment en lançant son propre magasin d’applications, disponible dans plus de 170 pays. L'App Gallery avec les Huawei Mobile Services.



Du côté du tarif, pour la version ci-dessus, il faudra compter 2499 euros en mars pour se l'offrir, sans que l'on sache si la France fait partie des pays sélectionnés.

Voici la liste des caractéristiques du Mate XS qui reprend donc la nomenclature d'Apple avec ses modèles "S" :

Écran OLED 8 pouces 2480 x 2200 pixels 6,6 pouces à l’avant (2480 x 1148 pixels) 6,38 pouces à l’arrière (2480 x 892 pixels)

SoC Huawei Kirin 990 5G

8 Go de RAM

512 Go de stockage

Appareils photo 3 capteurs : grand angle : 40 MP 27 mm f/1,8 RYYB téléphoto : 8 MP 80 mm f/2,4 avec stabilisation optique ultra grand angle : 16 MP 17 mm f/2,2

Lecteur d’empreintes sur le côté

Batterie de 4500 mAh

Port USB-C compatible Huawei SuperCharge 55W

Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Bluetooth 5.0

Les autres nouveautés de Huawei 2020 : MatePad Pro et MateBook D14 et D15

Peu avant de faire la présentation de son Mate Xs, le constructeur a présenter sa nouvelle tablette tactile : le MatePad Pro. Écran LCD de 10,8 pouces, bordures de 4,9 mm et processeur SoC Kirin 990. La tablette sera disponible en Europe en avril 2020 avec un prix allant de 549 euros à 949 euros selon la configuration.



La tablette n'était pas la seule nouveauté puisque les ordinateurs MateBook D14 et D15 étaient également de la partie avec processeur Ryzen 5 3500U et un capteur biométrique au niveau du bouton On/Off.