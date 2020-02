iPhone 12 : prise en charge de la nouvelle norme WiFi à courte portée ?

De nouvelles informations sur l'iPhone 12 nous parviennent grâce à Macotakara et ses sources : selon nos confrères, le futur iPhone 12 pourrait être compatible avec la nouvelle norme WiFi à courte portée.



En effet, le Wi-Fi 802.11ay, c'est son nom, serait actuellement en phase de projet et devrait être finalisé à la fin de l'année. Ce dernier gère quatre flux sur la bande des 60 GHz, du MIMO et pourrait permettre des débits atteignant une vitesse de 100 Gb/s, en théorie.



Mais, surtout, c'est les transferts de données de périphérique à périphérique qui s'amélioreraient, permettant à AirDrop d'être plus rapide.

L'iPhone 12 pourrait profiter de la norme Wi-Fi 802.11ay

Macotakara décrit la prise en charge 802.11ay comme une «portée ultra courte», similaire a du Bluetooth, mais avec des vitesses de transfert de données beaucoup plus rapides.



Nos confrères parlent également de l'écran de l'iPhone 12, que Ming-Chi Kuo annonce comme étant du OLED pour les différentes gammes. Autre son de cloche chez Macotakara, qui annonce un appareil LCD, certainement l'iPhone 11 actualisé.



On apprend aussi que les AirTags qui doivent sortir à l'automne pourront être rechargées sans fil, en utilisant un chargeur inductif similaire au chargeur magnétique de l'Apple Watch.



Ces balises, qui se fixent sur un objet, permettront d'être repérées grâce à la réalité augmentée !



