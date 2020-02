Apple sort un document technique pour le Mac Pro 2019 et le Pro Display XDR

Apple a publié par surprise deux livres blancs incroyablement détaillés à propos du Mac Pro 2019 et de l’écran Pro Display XDR. Ces documents «Présentation de la technologie» mettent en évidence le fonctionnement interne des deux nouveaux matériels Apple de qualité professionnelle.

Apple détaille ses machines de Pro

Dans l'aperçu du Mac Pro, daté de février 2020, Apple détaille tout ce que vous devez savoir sur la machine. Il y a des informations sur l'architecture (ssd, puce t2, processeur Xeon, alimentation, ports PCI, module MPX...), le boîtier physique, différentes options de configuration et bien plus encore comme l’évolution du matériel ou encore les performances dans quelques logiciels professionnels. Il y a aussi des images et des graphiques détaillés avec des annotations sur chaque partie.



On y apprend même que les pieds à 480€ seront vendus séparément, alors qu’actuellement ils sont affichés en option lors de l’achat de la machine.



Par exemple, voici ce qu'Apple dit à propos de la carte Afterburner personnalisée dans le Mac Pro :

Afterburner a été conçu pour permettre aux fichiers natifs de la caméra d'être utilisés tout au long du flux de travail sans avoir besoin de intermédiaires. Il le fait en déchargeant le décodage de toutes les variantes du codec vidéo ProRes, y compris ProRes 422HQ, ProRes 4444, ProRes XQ et ProRes RAW, à l'exception des formats entrelacés qui sont actuellement décodés strictement par le logiciel, et le traitement colorimétrique final de images ProRes RAW est réalisé sur le GPU.

De la même manière, la présentation de la technologie de l’écran Pro Display XDR couvre la plupart des mêmes sujets. Il y a des détails sur les modes de référence, les caractéristiques clés, la conception du boîtier et bien plus encore, graphiques et images détaillés à l’appui.



Voici ce que dit Apple à propos du verre nano-texturé du Pro Display XDR :

Une version Nani-texturée du verre de couverture est également disponible pour les professionnels qui doivent travailler dans des environnements d'éclairage moins contrôlés et préfèrent un écran avec un éblouissement encore réduit. La surface texturée est produite via un processus de gravure pour créer des nanostructures sur le verre. Le résultat est une finition mate innovante qui disperse efficacement les reflets lumineux pour moins d'éblouissement perçu, tout en minimisant l'impact sur la netteté, la couleur et le contraste.



Vous pouvez trouver le document complet de présentation de la technologie Mac Pro 2019 et le document Pro Display XDR. Attention, il faudra du temps pour les parcourir en entier !