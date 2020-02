Bons plans iOS : Baldurs Gate, Tattoo my Photo, Crystalborne: Héros du destin

Il y a 41 min (Màj il y a 41 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Baldurs Gate, Tattoo my Photo, Crystalborne: Héros du destin. L'occasion d'économiser 32,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

MyScript Nebo (App, , v2.5.0, 120 Mo, iOS 11.2) passe de 7,99 € à gratuit.



Le travail commence dans Nebo. Écrivez, dessinez, éditez et structurez vos notes avec votre Apple Pencil (ou un stylet compatible). Convertissez-les en documents numériques ou copiez/collez vers ou depuis n'importe quelle autre application.



Une réunion ou une conférence ? Des idées ? Un nouveau projet ? Nebo vous aide à être plus productif, jour après jour.



Les + : L'application parfaite pour la prise de notes et d'idées Télécharger l'app gratuite MyScript Nebo

Tattoo my Photo (App, iPhone / iPad, v1.3, 45 Mo, iOS 9.0, Michal Stachyra) passe de 2,29 € à gratuit.



Tattoo my Photo te permets d'essayer de nouveaux motifs de tatouage, sans douleur ! Tatoue-toi sur tes propres photos. En utilisant l'app, tu auras l'impression d'être dans un salon de tatouage virtuel ou dans un photomaton. Choisis une photo dans ta galerie ou prends-en une en utilisant l'appareil photo, choisis le motif de tatouage correspondant à ton style, fais pivoter, redimensionne, enregistre et partage ton effet !



Notre outil contient de nombreuses idées de tatouage artistiques pour filles et garçons (rose, dragon, tribal et bien plus encore !).



Les + : Essayer avant d'adopter Télécharger l'app gratuite Tattoo my Photo





Running Tracker (App, iPhone / iPad, v3.2, 15 Mo, iOS 10.3, Roman Sevastyanov) passe de 1,09 € à gratuit.



Running Tracker vous aidera à garder une trace de vos courses, promenades, cyclisme, pistes de ski. L'application enregistre l'itinéraire exact de votre activité. Il est très important que l'application fonctionne hors connexion et ne nécessite pas Internet, toutes les données sont traitées sur votre téléphone.



Votre vie privée est importante pour nous, l'application est totalement privée, toutes les données sont stockées sur votre téléphone.



Les + : La simplicité Télécharger l'app gratuite Running Tracker





JEUX GRATUITS iOS :

Legion War - Hero Age (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.1, 1,3 Go, iOS 9.0, yao Wang) passe de 0,49 € à gratuit.



Legion War est un jeu de stratégie dans un décor fantastique. Vous pouvez construire et élargir votre territoire, explorer des terres inconnues et rechercher un trésor mystérieux, cultiver vos propres héros et troupes tout en exterminant celui de votre adversaire.



Dans cette version originale, il existe trois légions disponibles (qui augmenteront à l'avenir), la vaste légion HUMAN, la légion astucieuse UNDEAD et la légion avancée STEAM. Chaque légion a 3 héros uniques, 9 unités spécialisées, 9 sorts et un jeu de cartes de technologie spécialisée. Télécharger le jeu gratuit Legion War - Hero Age





SpikeDislike2 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6, 41 Mo, iOS 12.0, James Gamble) passe de 1,09 € à gratuit.



Un jeu de runner infinie aux graphismes rétro dans lequel vous contrôlez une balle qui doit éviter des pics et aller le plus loin possible.



Le jeu comprend un mode multijoueur à 2 sur le même appareil (joue et passe), et le support du Game Center.



Les + : Défiez vos amis ! Télécharger le jeu gratuit SpikeDislike2





Crystalborne: Héros du destin (Jeu, Réseaux sociaux / Stratégie, iPhone / iPad, v5.6.1.110, 281 Mo, iOS 10.0, Machine Zone, Inc) passe de 2,29 € à gratuit.



Bienvenue sur Horizon, un monde bourré d'action à l'histoire passionnante ! Explorez de nouveaux mondes dans une course pour dévoiler les secrets oubliés d'une race extraterrestre !



Explorez un monde inconnu rempli de mystère. Découvrez des monstres uniques, des héros exclusifs et des secrets oubliés.



Découvrez un nouveau mode de jeu à vous couper le souffle : la Conquête de guilde ! C'est une course vers le centre et vos alliés ont besoin d'aide. Faites équipe pour prendre le contrôle de votre territoire et l'agrandir. Formez des alliances et tentez de conquérir le trône ! Télécharger le jeu gratuit Crystalborne: Héros du destin





PROMOS iOS :

Bronze Age (Jeu, Éducation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0.90, 245 Mo, iOS 9.0, MIKHAIL VASILEV) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Pre-civilization Stone Age et Pre-Civilization Bronze Age, classiques publiés en 2013, ont reçu tous deux un accueil enthousiaste de la part des joueurs à travers le monde. Durant les années précédentes, les joueurs s'y sont passionnés plus de vingt millions de fois, ont construit plus de 160 millions de bâtiments, survécu à 400 millions de raids, et miné 8 milliards de ressources. Devenez l'un d'entre eux !



Choisissez votre date de départ - 4,000,000 av. J.-C. (L'Âge de Pierre) ou 6000 av. J.-C.(L'Âge du Bronze) – et guidez votre peuple vers la prospérité !



Les + : Gameplay Télécharger Bronze Age à 1,09 €





Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €.



Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Les + : Un MUST-HAVE Télécharger Baldurs Gate à 5,49 €