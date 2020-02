Bourse : L'action AAPL est en chute depuis hier

Hier à 18:50

Julien Russo

6

Cela devait arriver tôt ou tard. Les investisseurs en bourse ont été patients, mais la confiance n'est plus présente. Malgré les discours rassurants de Tim Cook sur la capacité d'Apple à gérer la situation face au Coronavirus, l'action AAPL chute lourdement depuis plus de 24 heures, en parallèle le virus ne cesse de se propager un peu partout dans le monde.

Les conséquences du Made in China

Tout le monde le sait, Apple mise énormément sur la Chine pour les composants, mais aussi pour l'assemblage de ses produits. Maintenant que le pays est fortement impacté par le Coronavirus et que l'économie est quasiment au point mort, les entreprises high-tech qui ont fortement misé sur la Chine sont bien embêtées.



Dans le cas d'Apple, le CEO Tim Cook a joué fin janvier la carte du "pas de souci, ça ne va pas nous impacter tant que cela", cependant les jours qui ont suivi ont fait perdre toute crédibilité à Cook, puisque les rapports alarmants se sont multipliés, au point où Apple a déclaré en urgence que ses objectifs ne seront pas atteints à cause du Coronavirus.

Ces mauvaises nouvelles successives n'ont pas rassuré les investisseurs en bourse, puisque si certains ont maintenu la confiance envers Apple, d'autres ont littéralement pris la fuite, faisant dégringoler l'action AAPL !





Même si les autres géants américains sont impactés tout comme Apple (comme c'est le cas avec Google, Microsoft...), pour la firme californienne les conséquences sont catastrophiques, puisqu'Apple a perdu plus de 200 milliards de dollars en capitalisation boursière, et cela simplement sur la journée d'hier !



La situation ne devrait pas s'améliorer d'ici les prochains jours, puisque même si Apple fait tout pour montrer que cela n'impacte pas énormément son chiffre d'affaires et l'état de ses stocks, les chiffres concernant la propagation du Coronavirus eux ne sont pas rassurants et pire encore, le virus s'étend hors de la Chine (comme les récents cas recensés en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse).

Si un vaccin n'est pas trouvé rapidement pour soigner les personnes infectées par le Coronavirus, l'année 2020 risque d'être très compliquée pour Apple et ses concurrents.



Télécharger l'app gratuite Bourse