Le iHome-Cinema en préparation ?

Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, tout est minutieusement organisé pour que chaque enceinte est un rôle bien précis à jouer . Dans la description du brevet, Apple explique le fonctionnement exact du système audio et décrit le défi qu'on eut les ingénieurs avec les fils. Bien évidemment, ce brevet est juste pour sécuriser une avancée technologique, il pourrait servir dans 10, 15 ans ou tout simplement ne jamais voir le jour, comme beaucoup des brevets déposés dans le passé. En tout cas, Apple détient un certain nombre de brevets sur un système de Home Cinema comme un brevet avec quatre HomePod, un autre avec un système stéréo acoustique virtuel ou encore un système audio de cinéma maison intelligent conçu pour offrir un son surround optimal. Source

Le brevet a été déposé tout récemment. Il dévoile un intérêt tout particulier en ce qui concerne le système audio relié à un téléviseur. Le but du système qu'explique Apple serait de répartir le signal audio vers plusieurs enceintes qui s'occuperaient de diffuser le son partout dans le salon. Un équipement qui sera à coup sûr compatible avec le Dolby Atmos pour une meilleure immersion sonore.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.