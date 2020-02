Repulsive : le jeu de skate sauce hoverboard sortira le 20/03

Medhi Naitmazi

Repulsive est le prochain jeu de Punk Labs, un studio à qui l’on doit les excellents Skeletomb, Kerflux et Raster Prime. Si le dernier date de 2017, c’est que le nouveau titre a été bichonné. Prévu pour le 20 mars prochain, Repulsive n’a rien de répulsif, tout est question d’hoverboard, le fameux skate volant qu’on a découvert dans Retour vers le futur.



Regardez le trailer vidéo :

Repulsive : un jeu qui dépoussière le genre

Prometteur, le nouveau jeu de Punk Labs est le jeu le plus ambitieux du studio à ce jour. Repulsive est leur vision d'un jeu de skateboard mais dans un avenir dystopique où les hoverboards ont pris le relais de leurs prédécesseurs à roues et où résister à un état de surveillance omniprésent fait partie de vos nombreuses activités disponibles.



Inspiré du jeu d'arcade classique 720º, Repulsive va forcément bien plus loin avec les moyens qu’ont les développeurs à notre époque en proposant notamment un environnement détaillé, en 3D et plutôt vaste. Évidemment, le gameplay est plutôt unique puisque le skate ne touche pas le sol et qu’on peut ainsi voler d’un endroit à un autre ou s’amuser dans le skatepark géant. Tout est skatable dans la ville, avec même des défis disséminés un peu partout, rassemblant une histoire cohérente. Mais si vous ne vous souciez pas de tout cela, vous êtes libre de simplement errer et de pratiquer votre glisse comme bon vous semble.



Jeu premium, Repulsive n’affiche aucun frais supplémentaire après les 5,49€ payés. Même les personnages à débloquer sont inclus.



Rendez-vous le 20 mars, en attendant vous pouvez le précommander ! (iOS 10 minimum)

