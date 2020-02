Coronavirus : Les ventes sont tellement faibles que Xiaomi réduit ses commandes de puces

Toutes les grandes entreprises sont concernées, le Coronavirus impact l'ensemble de l'industrie du smartphone et plus particulièrement les firmes chinoises qui vivent un véritable cauchemar. Tout comme Huawei, Xiaomi réalise une grande partie de ses ventes sur le sol chinois, son pays d'origine. Mais vu les conséquences du virus, les ventes de smartphones ont lourdement chuté en Chine.

Xiaomi réduit ses commandes de puces

Moins de ventes = moins de commandes de composants. D'après un rapport de Digitimes, Xiaomi serait dans une mauvaise passe à cause du Coronavirus. Les stocks de ses smartphones auraient de grandes difficultés à s'écouler, ce qui provoquerait en arrière-plan une baisse des commandes de composants comme la production est au ralentie. La firme chinoise aurait pris contact avec ses partenaires taïwanais pour signaler son intention de réduire les commandes de circuits intégrés.



En plus de cette catastrophe économique que génère le Coronavirus, les fabricants de smartphone et tablette chinois ont déjà été affaiblis avec les sanctions commerciales américaines qui leur ont fait perdre déjà beaucoup de ventes. C'est une accumulation difficile à gérer, surtout quand les investisseurs vous mettent la pression pour que les résultats trimestriels soient le moins impactés possible.

Le rapport dévoile aussi qu'Oppo et Vivo seraient également concernés par cette baisse de commandes de circuits intégrés, les deux entreprises devraient également prendre contact avec leurs fournisseurs pour réduire les commandes, puisque comme Xiaomi, les ventes seraient mauvaises. Ces firmes réalisent elles aussi une bonne partie de leur chiffre d'affaires en Chine.





