Incredible Mandy : une aventure qui laisse rêveur

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Dans notre sélection de jeux de la semaine dernière, nous avons cité un certain Incredible Mandy (v1.0.3, 1,6 Go, iOS 8.0) qui, après quelques jours d'utilisation, mérite un clin d'oeil particulier. En effet, la création du studio Dotoyou Games est une aventure haute en couleur qui nous glisse dans la peau de Mandy, qui a pour objectif d'explorer les rêves des ses frères et soeurs.



De l'extérieur, on pourrait y voir de nombreux codes repris à un certain Zelda, comme Oceanhorn a pu le faire à l'époque. Le tout est parfaitement réussi, avec un gameplay qui ravira les amateurs du genre.

Incredible Mandy : une aventure haute en couleur

Vivez une aventure fantastique à travers de vastes paysages. Des sommets aux profonds canyons, des rives de la mer aux couloirs cachés, recherchez des indices et résolvez des énigmes innovantes; Utilisez l'épée dans votre main et la sagesse de votre esprit pour défier des adversaires accablants. Pouvez-vous percer le brouillard des rêves et dévoiler la vérité inattendue?

Ainsi, il vous faudra explorer huit niveaux radicalement différents avec de nombreuses énigmes tout en faisant face à des ennemis et des boss. Incredible Mandy offre environ 15 heures de jeu .

