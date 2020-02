iPhone 11 Pro vs Galaxy S20 Ultra : qui fait les meilleures photos ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Comme à chaque nouvelle sortie d'appareil, on retrouve des confrontations entre les petits nouveaux et les tops du marché afin de savoir ce qu'ils ont dans le ventre.



Si vous avez quelque peu suivi l'actualité high-tech, vous n'êtes pas sans savoir que Samsung a présenté récemment son nouveau téléphone pliable Z-Flip, mais également la nouvelle cuvée de Galaxy S20.



Parmi les trois smartphones de la gamme, on retrouve le S20 Ultra, véritable machine de guerre pondue par le coréen. Ainsi, des créateurs se sont amusés à comparer sa qualité de caméra avec celle de l'iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra

Si vous tapez la référence Galaxy S20 Ultra sur YouTube, vous verrez énormément de tests et de comparatifs autour du dernier téléphone de Samsung. L'un des points de référence n'est autre que l'iPhone 11 Pro d'Apple, dont plusieurs Youtubeurs ont comparé sa puissance de photo avec celle du coréen.



Car oui, avec la hausse continue de l'utilisation des réseaux sociaux Instagram, Snapchat ou TikTok, le module des téléphones devient de plus en plus important pour les consommateurs.



Si, en termes de mégapixels, le dernier né de Samsung a une avance considérable (jusqu’à 108 Mpx contre 12 Mpx), l'importance se situe bel et bien au niveau du matériel utilisé et du résultat.



Deux vidéos de comparaison :

Comme on peut le voir, le téléphone de Samsung profite de nuances plus vives, d'une meilleure exposition, mais surtout d'un zoom optique bien plus performant (x10 et x100 combiné à l'IA).



Idem pour le mode nuit du S20 Ultra qui est utilisable en mode portrait, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, et malgré des statistiques bien plus "hautes" sur le papier, les différences sont assez "minimes" même si on n'enlève rien à la performance de l'appareil photo du téléphone de Samsung !