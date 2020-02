Path to Mnemosyne : une aventure hypnotique à venir sur iOS

Hier à 23:12 (Màj hier à 23:12)

Guillaume Gabriel

Attention, voici un nouvel OVNI en approche de l'App Store... Son nom ? Path to Mnemosyne ! Déjà disponible sur Steam, Nintendo Switch et PS4, le jeu de DevilishGames va vous emmener dans une aventure hypnotique.



Détendez-vous, videz votre esprit, activez vos sens et retrouver votre mémoire en résolvant de nombreux puzzles très... imaginatifs. La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de le rendre disponible en précommande, permettant d'avoir la date de sortie.

Path to Mnemosyne : des souvenirs perdus et un esprit à explorer

Plongez dans Path to Mnemosyne, une aventure hypnotique en perspective infinie ! Suivez le chemin, explorez votre esprit et retrouvez vos souvenirs perdus en résolvant des dizaines d'énigmes habilement ficelées.

Les développeurs évoquent le jeu comme étant une histoire mystérieuse, un scénario minimaliste avec une ambiance sonore inquiétante. C'est donc le 11 mars prochain que cette merveille verra le jour sur l'App Store, avec des dizaines d'énigmes à résoudre.



