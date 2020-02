Apple Pay : le point sur les banques manquantes en 2020

Il y a 1 heure (Màj il y a 15 min)

Corentin Ruffin

3

Si on fait un bilan de l'année 2019, les banques françaises auront étaient plutôt actives pour accélérer l'arrivée d'Apple Pay au sein de leurs établissements.



Malheureusement, il reste toujours des récalcitrants qui n'ont pas encore trouvé d'accord avec la Pomme, au grand damne de leurs clients...



Retour sur les bonnets d'âne comme Nickel, B4Bank, ING, LCL, Kard, Qonto, UpDéjeuner, ... !

Les banques qui n'ont pas Apple Pay en 2020

BforBank (App, iPhone / iPad, v5.2.1, 101 Mo, iOS 11.0)



L'application BForBank résiste encore et toujours à l'envahisseur, au grand regret de ses clients... Cependant, le support Twitter a tenu a rassurer ces derniers : Apple Pay arrivera au cours de l'année 2020, sans plus de précision. Télécharger l'app gratuite BforBank





ING (App, iPhone / iPad, v6.1.0, 100 Mo, iOS 11.0)



Il s'agit certainement de la prochaine banque qui bénéficiera d'une compatibilité avec Apple Pay : sur Twitter, les responsables ont annoncé une arrivée pendant le premier trimestre 2020. Et la version néerlandaise est déjà compatible.



Étant donné que nous sommes déjà fin février, le compte à rebours est lancé... Télécharger l'app gratuite ING





Kard (App, iPhone, v2.0.3, 59 Mo, iOS 11.0)



Kard, c’est le turfu de la banque : dès 12 ans tu peux avoir ton compte bancaire gratuit pour la vie, relié à une app stylée et ta Mastercard black personnalisable !



Le problème, c'est que malgré un look jeune et des ambitions de cibles dans la même catégorie, la banque nouvelle génération n'est pas encore compatible avec le système d'Apple.



Cependant, le compte Twitter de Kard a révélé que la compatibilité se fera cette année ! Télécharger l'app gratuite Kard





LCL (App, iPhone / iPad, v4.5.1, 220 Mo, iOS 10.0, Le Credit Lyonnais SA)



Doit-on encore présenter la LCL ? Le Crédit lyonnais dispose de la mention « Disponible prochainement » sur la page officielle d'Apple Pay et devrait faire son arrivée durant le premier semestre 2020 d'après une réponse récente donnée sur Twitter. Télécharger l'app gratuite LCL





Qonto (App, iPhone, v2.10.3, 156 Mo, iOS 11.0)



Si vous ne connaissez pas encore Qonto, on parle d'une néobanque à destination des PME et des autoentreprises présentant des avantages non négligeables ! Ces derniers proposent trois cartes bancaires différentes, mais pour le moment, pas encore compatibles avec Apple Pay.



Marqué comme « Disponible prochainement » sur la page du service français, quelque chose nous dit que cette année, c'est la bonne ! Télécharger l'app gratuite Qonto





TransferWise (App, iPhone / iPad, v5.12, 92 Mo, iOS 11.0)



L'application qui permet d'envoyer et d'utiliser de l'argent à l'international permet aux utilisateurs d'avoir une carte bancaire en cas de déplacements fréquents. Cette dernière est déjà compatible avec Apple Pay dans plusieurs pays.



Est-ce que la France fera son arrivée en 2020 ? On l'espère... Télécharger l'app gratuite TransferWise





Updéjeuner (App, iPhone, v1.25, 19 Mo, iOS 10.0, Cheque Dejeuner)



Bien que ce ne soit pas réellement une banque, Updéjeuner mérite d'être dans la liste des attentes Apple Pay en 2020. Anciennement connu sous le nom de Up Chèque Déjeuner, on parle d'une carte permettant de stocker ses chèques repas fournis par l'employeur et permettant divers achats.



Le logo est affiché sur la page Apple Pay France avec une date d'arrivée qui pourrait être 2020... Télécharger l'app gratuite MonEspaceUp