L'inventeur du Konami code est mort. RIP Kazuhisa Hashimoto.

Il y a 42 min

Alban Martin

Alors que Konami s'apprête à (re)lancer une console de rétro-gaming avec la TurboGrafx-16 (ou PC Engine en Europe), la firme vient de perdre un illustre développeur en la personne de Kazuhisa Hashimoto.



Il s'agit tout simplement de l'inventeur du Konami Code, le fameux "haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, Start".

Konami honore Kazuhisa Hashimoto

En 1986, le japonais Kazuhisa Hashimoto ajoutait un "cheat code" dans le jeu Gradius, édité par un certain Konami. Le but de la manoeuvre n'était pas de tricher au sens propre, mais plutôt d'aller au niveau voulu sans effort, histoire de développer facilement le shoot'em up qui inspirera des centaines de titres par la suite.



Sorti sur borne d'arcade en 1985, Gradius fit son apparition quelques temps après sur la Famicom, connue chez nous sous le nom de NES.



Pour information, le code n'était pas destiné à rester dans la version finale du jeu, mais avait été oublié par Kazuhisa. Quelques années plus tard, la boulette du japonais aura été reprise dans des centaines de jeux et figure au Guiness Book. Personnellement, je me rappelle de Dragon Ball Z 2 : La légende Saien sur SNES où le code permettait de débloquer un personnage supplémentaire lors du générique de lancement.



C'est le compte officiel de Konami sur Twitter qui a annoncé le décès de Kazuhisa Hashimoto à l’âge de 61 ans à peine.



PS : la TurboGrafx-16 sortira le 19 mars prochain...