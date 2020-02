Porsche investit dans le son pour ses moteurs électriques

Le passage lent aux voitures électriques n'apporte pas que des avantages car avec l'arrivée de ce nouveau mode de circulation, on perd un atout majeur des constructeurs : le bruit.



En plus d'être dangereux pour les piétons, l'absence de bruit dénature quelque peu les bases de la voiture, surtout du côté des modèles sportifs et luxueux.



C'est pour cela que les constructeurs commencent à investir dans des technologies ou des alternatives, ce qui est notamment le cas de Porsche.

Porsche investit dans le bruit de moteurs

Comme la plupart des bonnes choses dans la vie, la plupart des sens doivent être réunis pour une expérience optimale : c'est également le cas dans le marché de l'automobile. Quand on parle de Porsche, on parle forcément du moteur qui vrombit, signe de sensations fortes.



Hélas, avec l'arrivée des moteurs électriques, les constructeurs doivent faire appel à des amplis pour simuler la présence d'un moteur. Porsche veut aller plus loin : ces derniers viennent d'investir dans DSP Concepts, une société spécialisée dans le traitement du son en Californie.



Ces derniers ont développé un algorithme audio en interne déjà utilisé par 40 millions d’appareils dans l’industrie automobile.

Nous connaissons tous le son unique du moteur à combustion de Porsche. Nous avons transféré cet élément essentiel de Porsche aux groupes motopropulseurs électriques avec notre première voiture de sport à propulsion électrique, la Taycan. La technologie de DSP Concepts permet à nos ingénieurs de mettre en œuvre un concept sonore individuel pour la Taycan et de créer une signature sonore Porsche unique. C’est pourquoi nous nous efforçons d’intensifier encore notre coopération avec l’équipe hautement qualifiée de DSP Concepts.



