Story of a Gladiator : venez vous battre dans l'arène...

Nouvelle arrivée au sein de l'App Store, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit du nouveau jeu du développeur britannique Brain Seal (Dark Quest). Il est donc temps de sortir votre glaive et votre bouclier, puisque dans Story of a Gladiator (v1.0, 1,1 Go, iOS 11.0), vous aurez le délicat rôle d'incarner un guerrier pour faire de lui un véritable champion.



On parle donc d'un beat'em up qui se déroule au sein d'une arène, dans un excellent style artistique pictural, désormais disponible sur iOS, Android et Switch.

Story of a Gladiator : à la recherche de votre destinée

Ainsi, on incarne un personnage ayant tout perdu pendant la guerre : famille, amis et maison. Celui-ci décide de chercher sa destinée et veut se battre : il commence au rang de gladiateur avec la volonté de devenir le champion de Rome en piétinant tout ceux qui se mettent en travers de son chemin.



Au total, il y aura 3 arènes à conquérir pour devenir le grand champion, avec 36 batailles et 3 boss pour un maximum de défis. Pour augmenter vos chances, vous aurez le droit à un tigre de compagnie que vous pouvez entraîner et qui vous aidera dans l'arène.



Story of a Gladiator est disponible au prix de 3,49€ !

