L’histoire de WeWork adaptée en série pour Apple TV+ ?

Il y a 57 min (Màj il y a 28 min)

William Teixeira

Réagir

Même s’il y a peu de contenu, l’avantage d’Apple TV+ c’est que les séries et films abordent tout type d’histoire. On peut aller de la série qui parle d’un Morning Show américain à la série qui raconte l’histoire d’une entreprise qui a fait la Une des médias pendant des mois et des mois.

Apple va vous raconter l’histoire de WeWork

Il n’y a pour l’instant rien d’officiel, mais d’après un rapport de Variety, la firme de Cupertino aurait donné son feu vert pour une série qui retrace l’histoire de la startup « WeWork ».

Aux commandes de cette nouvelle série, ce serait Drew Crevello (producteur de The Grudge 2) et Lee Eisenberg, si vous avez entendu le dernier nom récemment, c’est normal puisqu’on en a parlé il n’y a pas longtemps, étant donné que c’est le producteur de la série « Little America », un autre programme original Apple TV+. La firme californienne a donc décidé de renouveler sa confiance avec Lee.

L’entreprise WeWork qui loue des bureaux partagés avait fait parler d’elle aux États-Unis suite aux révélations « sur la gestion erratique et l’enrichissement personnel du co-fondateur Adam Neumann ». Quelques mois après le scandale, il a déposé sa démission de WeWork qui a après retrouvé un remplaçant rapidement.

L’entreprise vit une période difficile depuis pas mal de temps. En octobre 2019 suite à une importante perte de sa valorisation capitalistique, elle a été contrainte d’abandonner son projet d’entrer en bourse.

Dernièrement, WeWork a annoncé un plan d’action sur ses 12 500 salariés, 2 400 personnes seront licenciées et 1 000 personnes iront vers des sous-traitants pour réduire les coûts.



Variety a déclaré : « La série potentielle est basée sur le podcast Wondery "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork". Lee Eisenberg et Drew Crevello co-rédigeront et produiront le projet. Eisenberg vient de sortir du succès de la série Apple "Little America", sur laquelle il a été co-créateur et showrunner. Il a été annoncé en janvier qu'Eisenberg avait signé un accord global avec Apple TV+. Crevello est un ancien directeur de cinéma de Warner Bros. qui a depuis produit des films tels que "The Grudge 2". Ce serait son premier crédit d'écriture TV ».

Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie dans le catalogue pour WeWork.