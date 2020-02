Apple Watch : Le grand retour du modèle Hermès noir sidéral

La firme propose aussi deux bracelets à deux prix différents. On retrouve le bracelet " simple tour " proposé au tarif de 1349€ et le "double tour" à 1499€ . Les prix sont exactement à l'identique par rapport au mois de novembre avant le retrait. Si vous êtes intéressé par l'Apple Watch Hermès noir sidéral, nous vous conseillons de l'acheter dès que vous le pouvez . Apple a déjà retiré ce modèle une fois, la firme pourrait le faire une seconde fois ! Vous pouvez également profiter d'une offre de financement à 0% jusqu'au 27 mars 2020 .

C'est l'une des Apple Watch haut de gamme qui rencontre le plus de succès , issue du partenariat avec Hermès , ce modèle noir sidéral ne cesse d'attirer la clientèle aux gros budgets. Comme toutes les autres Apple Watch, Apple propose une taille de 40mm et une taille de 44mm pour le boitier.

Il y a 3 mois, Apple avait créé la surprise en retirant l'un des modèles Hermès qui se vendaient le plus dans le catalogue de l'Apple Watch. Le boîtier en acier inoxydable noir sidéral avait brutalement disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, il semblerait que l'entreprise soit revenue sur sa décision puisque ce modèle tant apprécié est de retour !

