Quand il compare l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 6S...

Si vous vous demandiez l’écart de vélocité qu’il y a entre un iPhone dernier cri et un iPhone sorti quatre ans plus tôt, sachez que la chaîne YouTube PhoneBuff a la réponse. En effet, le spécialiste des comparatifs de performances entre smartphones ne s’amuse pas seulement à mesurer les écarts entre les derniers modèles, puisqu’il vient de réaliser un test entre l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone 6s Plus.

Comparatif entre un iPhone 6S et un iPhone 11 Pro

Comme à chaque fois, PhoneBuff réalise deux tests : l’ouverture de plusieurs apps identiques, puis la réouverture des mêmes logiciels depuis le multitâche. C’est une manière de voir comment se comporte un téléphone en utilisation quotidienne.



Évidemment, vous allez voir que la puce A13 et les 4 Go de RAM sont largement supérieurs à la puce A9 de 2015 et ses 2 Go de RAM.



Sans surprise, l’iPhone 11 Pro Max est bien plus véloce que l’iPhone 6s Plus, puisqu’il termine ses deux tests avant que l’ancien modèle ne finisse le premier.



L’iPhone 11 Pro aura mis 2m41s quand l’iPhone 6S nous aura fait patienter 4m43s. Un comparatif sans suspense, à la manière de celui entre l’iPhone Edge et l’iPhone 11.

Si vous voulez gagner du temps, il ne vous reste plus qu’à changer de téléphone, soit avec un iPhone 11, soit avec le futur iPhone 9 qui sortira le mois prochain avec la même puce mais bien moins cher. On parle de 489€.



Pour finir, voici la vidéo comparative :