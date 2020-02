Elle perd son iPhone 11 dans l'eau à Disney World et le récupère 2 mois après

Il y a 3 heures

Julien Russo

Ce n'est pas la première fois qu'on entend de belles histoires d'iPhone qui tombent dans l'eau et qui sont récupérés fonctionnel plusieurs semaines après. Ça a été le cas de Lisa et Jacob Troyer qui ont fait tomber leur iPhone dans le Seven Seas Lagoon à Disney World.

L’histoire inespérée de l’iPhone perdu dans l'eau

La famille Troyer avait décidé de passer un superbe week-end à Disney World, l'endroit parfait pour passer des moments inoubliables, sauf que la journée n'a pas été aussi "magique" que prévu. En effet, lors de la balade sur le lac artificiel "'Seven Seas Lagoon" réalisé par le parc Disney, l'iPhone 11 est tombé dans l'eau, avec une profondeur de plus de 4 mètres, la famille Troyer n'a pas réussi à récupérer le smartphone pommé.



Ils ont alors pris la décision de prendre contact avec les responsables de Disney World pour leur signaler la perte de leur iPhone.

Lisa Troyer a expliqué : "J'étais bouleversée d'avoir perdu mon téléphone et les photos que j'avais prises ce soir-là de la fête d'Halloween de Disney, qui avait été l'événement principal de notre voyage".

Quittant Disney World avec une certaine tristesse, la famille croit avoir définitivement perdu l'iPhone 11. Le temps passe et surprise... 2 mois après Disney World passe un appel sur le numéro qu'avait laissé les Troyer lors du signalement de la perte.

Les responsables du parc d'attractions américain ont annoncé à la famille avoir retrouvé l'iPhone 11 égaré, grâce à une séance de plongée de leur équipe pour retrouver les objets perdus et nettoyer le Seven Seas Lagoon.



On aurait alors pu penser : "l'iPhone 11 a passé 2 mois sous l'eau, ça ne sert même pas de rêver, il ne s'allumera plus jamais !". Au final, le smartphone s'est allumé normalement après avoir été rechargé (puisque vous l'aurez deviné en 2 mois, la batterie était épuisée).

"J'ai pu récupérer toutes les photos de notre soirée Disney Halloween, et à part du sable dans mon étui et un peu d'algues sur la couverture, le téléphone ne semble pas plus mal en point", a déclaré Lisa Troyer.

La famille n'a pas pu s'empêcher de contacter Tim Cook par mail à tcook@apple.com pour partager leur histoire. Le CEO d'Apple leur a répondu et les a remerciés d'avoir partagé cette incroyable histoire, à laquelle lui-même a probablement eu du mal à y croire.



2 mois sous l'eau paraissent énormes pour un smartphone, mais l'iPhone a surtout été aidé par la coque en silicone qui recouvrait la totalité du smartphone.

Officiellement, Apple annonce que les classifications IP68 pour l'iPhone 11 et 11 Pro sont capables de résister pendant 30 minutes à une profondeur de 4 mètres maximum, le lac artificiel de Disney fait 4,50 mètres.