Moment dit stop à Pro Camera sur le Play Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Sortie en 2014, l'application Pro Camera (v3.13.1, 96 Mo, iOS 11.0) rencontre un certain succès chez les utilisateurs d'iPhone, et vu les nombreuses fonctionnalités, on comprend pourquoi.



Dans son application, le studio Moment a intégré des contrôles manuels, le Slow Shutter ou encore le Motion Blur pour que les photographes et vidéastes trouvent en elle le parfait tout-en-un.



Un succès un peu plus mitigé du côté de chez Android, où les développeurs viennent de décider qu'ils arrêteront de s'y attarder, à cause de la complexité.

Moment arrête l'application Pro Camera sur l'App Store

Quand on parle du Play Store, on parle de la facilité d'accessibilité pour tous les développeurs, étant donné qu'il ne comporte aucune barrière digne de ce nom pour vérifier la qualité et l'intérêt de l'application ou du jeu.



Cependant, le nombre important de smartphones sous Android semble refroidir certains, car le besoin d'adapter sa création pour chacun est trop long et fastidieux. C'est notamment le cas de Moment, qui ne mettra plus à jour son application Pro Camera et qui conseille de passer à Filmic Pro.



Car oui, si l'application est efficace, elle se doit de l'être pour chaque appareil, et nécessite donc une attention toute particulière à chacun d'eux. Seulement, l'équipe manque de personnel pour se permettre une telle folie, l'obligeant à se concentrer sur iOS qui est " plus robuste et qui nous permet de travailler sur de nouvelles fonctions cool demandées par les utilisateurs".

