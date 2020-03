Pas d'amélioration de la production d'iPhone avant le second trimestre 2020

Julien Russo

Une année noire, voici comment pourrait être décrite l'année 2020 si le coronavirus continue de perturber l'économie mondiale. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo s'est exprimé sur la production de l'iPhone qui serait fortement ralentie depuis début janvier. Il n'est pas très optimiste, principalement parce que la situation ne s'améliore pas et se dégrade même de jour en jour !

Mise en garde contre les retards

Apple connaitrait à l'heure actuelle d'énormes difficultés de production. Les Chinois reprennent le travail, mais ils ne sont pas assez nombreux, à cause de l'absence des transports en commun dans certaines zones de la Chine, mais aussi à cause de la peur qui pousse à rester confinés à domicile.

MacRumors a réussi à obtenir une note de Ming-Chi Kuo qui met en garde contre les retards de productions et les faibles taux de retour du travail qui continue à paralyser les usines des fournisseurs d'Apple.

Il faut dire que cela fait depuis plus d'un mois que les usines de productions en Chine tournent à 20%, voire 30% de leur effectif ! Difficile de remplir les commandes d'Apple avec aussi peu de personnels.

Ming-Chi Kuo a abordé la situation de Genius Electronic Optical, une entreprise qui fournit les objectifs d'appareil photo de l'iPhone. L'activité des usines de la firme a gravement chuté pendant le mois de février, non pas à cause de l'absence des salariés, mais à cause des livraisons de verres qui ne se font plus. Cela va faire plusieurs semaines que la firme utilise son stock de secours pour satisfaire les commandes d'Apple. Sauf que tôt ou tard, ce stock va s'épuiser.

Accompagnés de cette note inquiétante, l'analyste a également révélé une indiscrétion sur les futures générations d'iPhone, d'après lui les iPhone 2020 conserveront la même conception d'objectif ultra-large que l'iPhone 11. Un iPhone 11s plutôt qu’un iPhone 12 ?