Une réorganisation des fournisseurs pour l'iPhone 12 est en cours

Il y a 33 min (Màj il y a 3 min)

Julien Russo

Le coronavirus est un énorme frein dans le monde de la technologie, au point où Apple serait en train d'organiser des stratégies monstrueuses pour que l'iPhone 12 ne soit pas impacté par les fournisseurs ne pouvant pas travailler à cause de l'épidémie. L'information provient de Ming-Chi Kuo qui affirme que l'entreprise serait en train de fonctionner avec proactivité pour éviter à avoir l'obligation de repousser la date de lancement de l'iPhone 12.

La tension monte à l'Apple Park

Avant de lancer un nouvel iPhone, Apple prévoit à l'avance qui aura la responsabilité de chaque composant. Avec le Coronavirus, les plans de la firme californienne ont tous été chamboulés l'obligeant à faire appel à de nouveaux fournisseurs à la dernière minute.

Le fournisseur des objectifs de l'iPhone 12 Yujingguang a eu le droit à sa prédiction par Ming-Chi Kuo qui en a jugé qu'il sera prochainement impacté par le Coronavirus, mais pas de manière aussi importante que l'a été Foxconn. Malgré tout, le fournisseur devrait avoir de grosses difficultés à remplir les commandes d'Apple. Yujingguang devrait perdre l'exclusivité que lui avait réservée Apple, puisqu'il est impossible de laisser ce fournisseur seul quand celui-ci va répondre à maximum 40% des commandes.

La firme californienne n'a pas le choix que de modifier ses fournisseurs et de sélectionner ceux qui ont un effectif plus disponible (et ceux qui peuvent répondre aux exigences qualité).

Comme toutes les autres entreprises, Apple doit poursuivre son activité malgré l'épidémie qui sévit dans le monde entier. Il faut dire que la firme de Cupertino s'appuie trop sur le made in China depuis sa création, au point où quand le pays tombe, c'est Apple qui risque de tomber avec.



Une chose fait certainement sourire, c'est qu'Apple peut remercier Donald Trump, puisque si la firme n'avait pas été poussée à produire dans d'autres pays, la situation serait encore plus grave à l'heure actuelle. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aura permis à la firme californienne de s'ouvrir à des productions taïwanaises et même indiennes.



