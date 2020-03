Le RPG The Seven Deadly Sins est de sortie sur mobiles

Medhi Naitmazi

Le nouveau jeu de Netmarble, The Seven Deadly Sins Grand Cross, est désormais disponible sur App Store et Play Store. L'action-RPG venu du Japon avait dépassé le million de précommandes sur mobiles depuis sa mise en ligne mi-janvier. Il est maintenant temps de se lancer dans la bataille.



Regardez le trailer vidéo de 7DS :

The Seven Deadly Sins Grand Cross : un jeu typé action-RPG basé sur l'anime

The Seven Deadly Sins: Grand Cross se base évidemment sur l'anime du même nom pour offrir une aventure de qualité avec une forte appétence pour les combats. Le manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki nous arrive ici avec une modélisation 3D de bonne facture qui affiche des personnages en cell-shading et des environnements détaillés.



Pour s'assurer de la cohérence de la trame, outre la centaine de cinématiques intenses et le casting original des voix japonaises, on note que l'équipe principale de l'anime a participé activement à l'élaboration du jeu de Netmarble. En résulte, un gameplay dynamique et profond qui permet un côté stratégique grâce à la combinaison de cartes, de personnages et de compétences pour lancer des attaques spéciales selon de nombreux paramètres. Vous n'aurez clairement pas le temps de vous ennuyer entre les combats, la partie gestion et la coopération avec ses amis en mode Affrontement.



Si vous aimez les mangas, la magie et les démons, foncez sur ce free-to-play. Espérons que les joueurs qui payent ne soient pas rapidement hors d'atteinte, cela pourri généralement les jeux du genre. Et si vous avez précommandé, vous aurez en cadeau le personnage de ‘Meliodas’, le héros principal de The Seven Deadly Sins: Grand Cross, de la monnaie in-game ainsi qu'une boîte exclusive contenant divers objets.



PS : notez que le RPG se joue en mode vertical, sur iOS et sur Android.

