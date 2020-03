La bêta 4 d'iOS 13.4, de macOS 10.15.4 et de tvOS 13.4 est disponible

Les développeurs peuvent dès à présent installer la bêta 4 d'iOS 13.4, pour cela il faut vous rendre dans les Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle et d'installer la nouvelle bêta qui s'affichera automatiquement. La bêta de macOS 10.15.4 et de tvOS 13.4 est aussi disponible en téléchargement.

Dans les précédentes bêtas nous avons eu le droit à un changement de disposition de boutons dans l'application Mail, de nouveaux autocollants Memojis et Animojis pour les iMessage, la possibilité de restaurer son iPhone sans avoir besoin de passer par iTunes... Apple continue de proposer des nouvelles bêta toujours avec l'intégration de ces changements.

C'est en ce mardi soir qu'Apple a choisi de libérer la quatrième bêta d'iOS 13.4, réservé pour l'instant aux développeurs, elle arrivera les jours qui suivent pour les testeurs publics. Au programme, pas de grosses nouveautés, mais principalement des correctifs pour rendre les versions plus stables.

