Genève 2020 Électrique : Dacia Spring, VW iD.4, Bmw i4 et Hyundai Prophecy

Encore une fois, le constructeur allemand frappe fort en présentation son nouveau i4 : un concept-car sublime qui affiche 600 km d'autonomie. De plus, la puissance est au rendez-vous avec un moteur de 390 kW soit 530 chevaux. Elle atteint les 100 km/h en seulement 4 secondes... Lancement prévu en 2021 !

C'est le gros coup de coeur de ces présentations : Hyundai vient de dévoiler son nouveau concept Prophecy, un coupé sportif 100% électrique. Très élégante, la petite nouvelle n'a pas de volant et se concentre sur la conduite autonome. Bien sûr, pour le moment, ce n'est qu'une version non-officielle, mais qui sait... Les prochaines années pourraient accueillir cette merveille sur les routes !

C'est donc officiel, Volkswagen lance son SUV électrique prenant le nom d'ID.4 ! Avec son look camouflage léger, le concept affiche 500 kilomètres maximum en autonomie. Malheureusement, que très peu d'informations autour de ce nouveau véhicule ont été données, la présentation officielle étant prévue pour avril 2020. Son tarif devrait néanmoins se situer autour de 40 000 euros...

Alors que le célèbre salon automobile de Genève devait débuter aujourd'hui, l'épidémie du coronavirus semble avoir eu raison de lui, obligeant les organisateurs à annuler l'évènement. Cependant, les constructeurs n'abandonnent pas, dévoilant leurs petites nouveautés au travers de conférences en streaming. Ainsi, on a pu voir de belles créations, notamment dans le secteur de l'électrique, avec des voitures signées Dacia, BMW ou encore Hyundai.

