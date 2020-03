Les stocks d'iPad Pro au plus bas, le modèle 2020 en approche ?

Alban Martin

Nous sommes proches de la sortie de plusieurs nouveaux produits chez Apple, comme l'iPhone 9, le MacBook Pro 14 pouces et l'iPad Pro 2020. Ce dernier est déjà largement connu avec un design identique mais l'apparition d'un triple capteur photo et d'un élément 3D ToF. Mais alors que le coronavirus chamboule tous les calendriers, le lancement semble avoir été maintenu par Apple.

L'iPad Pro 2020 bientôt de sortie ?

Prévu pour fin mars, le prochain keynote pourrait être remplacé par un simple communiqué, en vertu du principe de précaution. Mais les appareils semblent en bonne voie pour être commercialisés dans la foulée comme en témoigne des stocks d'iPad Pro au plus bas.



En effet, il est désormais difficile de s'en procurer un dans certaines régions du monde, notamment les modèles précédents le dernier en date, l'iPad Pro 2018. Ce genre d'informations est quasiment systématiquement le signe d'un prochain renouvellement. Si certains y verront un simple retard de production à cause du virus, d'autres se rappelleront qu'Apple avait pratiquement officialisé l'iPad Pro version 2020 il y a quelques mois.



Dans les deux cas, Apple va devoir remplir ses stocks et autant que ce soit avec l'iPad Pro 2020 qui viendra remplacer un modèle qui a déjà fêté ses 18 mois.