Les règles de l'App Store se mettent à jour, Apple permet les notifications publicitaires

Hier à 22:01 (Màj hier à 22:01)

Corentin Ruffin

Gros coup de dépoussiérage d'Apple au sein de sa bible, qui n'est autre que les règles de l'App Store, textes sacrés que les développeurs doivent lire et suivre s'ils veulent voir leur jeu ou leur application au sein du magasin.



En effet, avec la popularité d'iOS 13, la Pomme souhaite apporter de nouveaux outils aux nombreux contributeurs qui participent à la croissance de la boutique.



Ainsi, ces derniers peuvent désormais envoyer des notifications publicitaires à leurs utilisateurs. Pour notre grand plaisir...

Apple autorise les notifications publicitaires

Apple, en parallèle, publie un billet concernant iOS 13 et son taux d'adoption : désormais, c'est 77% des appareils Apple livrés au cours des quatre dernières années qui ont migré vers la dernière version. Mieux encore, du côté des iPad, avec un pourcentage qui monte jusqu'à 79%.



Pour les récompenses, et ne pas avoir à attendre la WWDC 20 qui pourrait être annulée, la Pomme réserve quelques bonnes (et mauvaises) surprises aux développeurs.



Ainsi, toutes les applications devront être construites avec le SDK d'iOS 13 à partir du 30 avril 2020. Apple a également revu quelques-unes de ses célèbres règles, et autorise désormais l'envoi de notifications publicitaires comme la firme le faisait déjà avec ses propres applications.



Attention tout de même, les utilisateurs devront accepter cette nouveauté sur les différentes applications, et heureusement... Les développeurs pourraient également se faire taper sur les doigts en cas d'harcèlement !



L'article 4.3, concernant les catégories sous surveillances, voit son nombre grandir avec l'arrivée des applications de rencontre et de «diseuse de bonne aventure» :

Nous rejetterons ces applications à moins qu'elles ne fournissent une expérience unique et de haute qualité.

Les API de localisation sont désormais utilisables par les développeurs, mais doivent l'être seulement sous circonstances spéciales. Modification aussi du côté des réponses des développeurs aux utilisateurs qui laissent un commentaire sur la fiche App Store du jeu ou de l'application : les créateurs devront rester polis et courtois.



Toutes les nouveautés sont disponibles à cette adresse.