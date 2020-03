Twitter expérimente des tweets éphémères

Twitter adore tester de nouvelles fonctionnalités, l'objectif étant de toujours rendre le réseau social plus attractif pour les nombreux utilisateurs qui se connectent quotidiennement. La firme prévoit de proposer prochainement des tweets éphémères, sur le même principe que les stories qui se suppriment automatiquement au bout de 24 heures.

Des tweets qui disparaitront automatiquement

La fonction est intéressante, Twitter expérimente en ce moment une nouveauté qui s'appelle "Fleet", le principe est simple il s'agit d'un tweet qui dure 24 heures et qui disparait sans action manuelle. La particularité de ce tweet c'est qu'il ne peut pas avoir de retweet, de like ou même avoir de réponses.

Vous l'aurez compris, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui avec Twitter. Il faut dire que le réseau social n'a jamais été très motivé concernant les tweets temporaires et les éditions de tweets une fois mis en ligne (le deuxième point étant bien plus difficile à obtenir).



Le concept n'est pas innovant, puisque l'idée a été reprise chez Snapchat, qui a été repris par Instagram, puis Facebook et repris pour finir par WhatsApp.

Les publications ou stories temporaires sont en général une approche qui intéresse les jeunes utilisateurs.

D'après le site TechCrunch, Twitter aurait lancé l'expérimentation pour ses utilisateurs brésiliens qui serait les seuls dans le monde à avoir cette fonction. De plus, le réseau social a publié un article sur son blog expliquant en portugais comment fonctionne la fonction "Fleet".

Les fleets sont pour partager vos idées et opinions momentanées. Ces messages disparaissent après 24 heures et n'ont plus de Retweets, de likes ou de commentaires publics. Dans un premier sondage, les gens nous ont dit qu'une fois les fleets disparues, ils étaient plus à l'aise pour partager leurs pensées quotidiennes. Nous espérons que les personnes qui ne sont généralement pas à l'aise avec les tweets utiliseront Fleets pour parler des réflexions qui leur viennent à l'esprit.

Avec les tweets temporaires, Twitter cherche à attirer les utilisateurs qui veulent qu'un post est une durée de vie limitée. En soi c'est une bonne idée, surtout quand on regarde le succès des stories Snapchat et Instagram.

Dans les "fleets", vous pourrez ajouter du texte, des liens, des images, des vidéos, des GIF... Tout ce que vous pouvez déjà inclure dans un tweet classique.



Twitter précise que vous verrez les "Fleets" dans votre fil d'actualité, dans la recherche ou les moments. Ils ne pourront être intégrés sur les sites web externes. En gros si vous avez un tweet important à partager sur un site internet, il vous faudra prendre un screen.

Pour l'instant, seul le Brésil a cette fonctionnalité, mais elle devrait arriver prochainement dans le reste du monde. C'est quelque chose de très attendu par la communauté et Twitter le sait. Ça pourrait également donner un "nouveau souffle" au réseau social. De ce que nous avons vu dans le passé, une expérimentation de Twitter peut durer parfois plusieurs mois. Il va falloir un peu de patience...







