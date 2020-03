Apple Plans vous recommandera bientôt des lieux à visiter

Nos confrères de The Verge viennent de pointer du doigt un détail qui a sa petite importance dans le cadre du développement d'Apple Plans, le service de cartographie et de navigation créé par la Pomme.



En effet, ils ont repéré une offre d'emploi provenant officiellement de la firme, et dans laquelle elle se lance à la recherche de personnes pour l'aider à «créer une toute nouvelle catégorie de contenu».



En d'autres termes, les heureux sélectionnés auront pour tâches de s'occuper des recommandations par villes et lieux.

Apple se met à la recherche d'un rédacteur spécialisé

Cette offre d'emploi, qui a depuis disparu, ciblait donc un rédacteur/éditeur pour " pour aider à créer un contenu éditorial passionnant et attrayant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde, que ce soit localement ou lorsqu'ils planifient des vacances incroyables".



Car oui, selon la Pomme, la cartographie actuelle va plus loin, en offrant une "exploration locale et mondiale et la planification de voyages". Le poste est basé à Culver City, en Californie et pour être choisie, la personne devra posséder une curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une passion pour raconter le monde de manière engageante.



Un point crucial pour Apple, qui compte déjà beaucoup de retard face à son concurrent, Google Maps.



