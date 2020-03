WhatsApp expérimente des sauvegardes de conversations cryptées

Julien Russo

Facebook maintient sa position dans les conversations cryptées. Selon le site WABetaInfo, les développeurs seraient actuellement en train de tester le cryptage de la sauvegarde de vos conversations. Après réflexion, c'est bien réfléchi puisque pourquoi se donner la peine de crypter les échanges instantanés pour après les envoyer sur un cloud en format non crypté. On irait même jusqu'à dire que c'est illogique.

Protéger vos conversations

L'idée est bonne et va dans le sens de la décision de Mark Zuckerberg de ne pas céder face aux pressions des gouvernements qui veulent accéder à vos conversations privées.

C'est pour l'instant en cours d'expérimentation, WhatsApp a pris l'initiative de crypter dans la totalité vos sauvegardes de conversations sur l'application. En effet, à chaque fois que vous discutez vous alimentez une sauvegarde qui se dirige vers votre stockage iCloud. Une fois que la sauvegarde a quitté l'application, vos conversations sont facilement accessibles pour quelqu'un qui s'y connait (et qui aurait réussi à accéder à votre compte iCloud).



Comme souvent, WhatsApp lance en priorité ses nouveautés en bêta sur Android. C'est justement ici que WABetaInfo a découvert ce changement. Sur l'OS de Google, la sauvegarde s'envoie automatiquement vers Google Drive et depuis quelques jours, les possesseurs de la bêta de WhatsApp ont leur sauvegarde entièrement cryptée.

Il ne fait aucun doute que si cela fonctionne comme les équipes de WhatsApp s'y attendent, cela sera déployé sur Android et iOS en version publique.

Ce sera une preuve de plus de la bienveillance de Facebook à l'égard de vos conversations privées.

Depuis le début de l'année, WhatsApp nous surprend dans le bon sens du terme, puisqu'en plus de cette probable "future nouveauté", l'application a lancé le Dark Mode sur iOS qui s'adapte automatiquement aux réglages de votre iPhone.

