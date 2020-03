Promo : une coque ESR pour iPad 7 + Apple Pencil

Il y a 28 min

Medhi Naitmazi

Possesseurs d'iPad 7, voici une coque efficace et bon marché signée ESR. Lancée tout récemment, la protection à destination de la tablette 2019 d'Apple et son écran 10,2 pouces est actuellement en promotion. Et comme elle possède quelques arguments intéressants, nous vous la présentons.

Une coque exclusive à l'iPad 7

Uniquement conçue pour l’iPad 7ème génération de 10.2 pouces (modèle A2197, A2200 et A2198), la nouvelle coque de ESR est polyvalente. Avec une béquille aimantée réglable en 7 positions, un emplacement pour l'Apple Pencil et son capuchon, et la détection du rabat qui allume ou éteint automatiquement l'iPad, elle remplie toutes les fonctions qu'on peut attendre d'un tel accessoire.



Affichée à 23,99€ au lieu de 30,99€, elle ne propose évidemment pas de clavier physique mais permet de travailler ou de se détendre confortablement selon les besoins. De plus, avec son puissant aimant arrière, l'étui permet d'accrocher l'iPad 7 sur le réfrigérateur !



Plutôt fine (elle n'ajoute que 2mm sur chaque dimension), la protection pour iPad 7 mesure 25,5 x 1,4 x 17,8 cm et pèse 413 grammes. De quoi éviter la casse, tout en facilitant son utilisation.



Et si vous n'avez pas encore d'iPad, l'iPad 7 est en promo sur Amazon.

