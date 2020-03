Coronavirus : Le lancement de l'iPhone 12 serait retardé

Hier à 21:28

Julien Russo

3

Vous avez hâte de recevoir l'iPhone 12 ? Vous risquez d'être déçu. Suite à l'épidémie du Coronavirus, le lancement de l'iPhone 5G d'Apple pourrait être retardé. Il faut dire que depuis janvier, la production est devenue très compliquée en Chine. Aujourd'hui elle l'est en Chine, mais également en Taiwan et en Inde où le virus s'est propagé.

Un rapport d'analyse sème le doute

Chaque année, le nouvel iPhone sort vers fin septembre. Un calendrier qu'a adopté Apple et auquel se sont habitués les millions de clients de la firme californienne.

Cependant, cette année tout pourrait être chamboulé, à cause du Coronavirus ! L'épidémie apporte une énorme complication pour produire les iPhone. Début février, les partenaires de fabrication d'Apple ont pris la décision de partir de la Chine pour aller vers l'Inde et la Taiwan. Cependant aujourd'hui, le Coronavirus a accéléré sa propagation et touche également ces pays, ce qui fragilise les usines de production qui peuvent tout stopper du jour au lendemain en cas de découverte d'un employé infecté.



D'après des analystes de Bank of America qui ont été relayés par Bloomberg, il est impossible qu'Apple commercialise l'iPhone 12 compatible 5G en septembre, si l'épidémie du Coronavirus continue sur ce rythme.

En effet, d'après eux Apple annoncerait prochainement un retard d'un mois pour le lancement de l'iPhone 12, il y a donc des risques que le lancement du nouvel iPhone haut de gamme est lieu à la mi voir fin octobre 2020.

L'autre mauvaise nouvelle de ces analystes concerne l'iPhone 9 (ou iPhone SE 2), ils annoncent que le nouveau smartphone d'entrée de gamme pourrait être repoussé de plusieurs mois au vu de la situation actuelle. Avant de lancer un nouveau modèle, Apple veut avoir un stock minimum à la fois pour les ventes, mais aussi pour les remplacements en cas de panne. Ce qui est tout à fait logique.



Les analystes de Bank of America sont catégoriques, "la sortie de nouveaux appareils dépendra de la reprise de la production en avril et mai".

Une chose est sûre c'est que cette épidémie fait beaucoup de mal à Apple comme à ses concurrents. Les deux premières conséquences de la chute de la production en Chine se sont ressenties il y a quelques jours avec la pénurie des iPhone de remplacement en Apple Store, mais aussi avec l'état des stocks inquiétants de l'iPhone 11 dans les boutiques des opérateurs new-yorkais.