PowerBeats 4 : photo, vidéo et specs en fuite

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le successeur des Powerbeats 3 d'Apple est fin prêt. Après avoir reçu l'approbation de la FCC la semaine dernière, une fuite massive permet de découvrir les prochains écouteurs, les PowerBeats 4, en photo et vidéos, le tout accompagné des spécifications techniques du produit à venir.

Powerbeats 4 : 15 heures d'autonomie, puce H1, Siri et bouton

Les nouveaux Powerbeats 4 présentent un design légèrement plus élégant, revu pour être notamment plus confortable pour l'oreille, et devraient offrir une meilleure autonomie selon la source de WinFuture.



Comme prévu, les nouveaux Powerbeats 4 intégreront la puce Apple H1 vu sur les AirPods 2 et AirPods Pro, avec le support de Dis Siri. Le logo Beats sur chaque oreillette se pare d'un bouton qui peut être utilisé pour lancer la lecture, mettre en pause et changer de morceau via un double tap. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton pour activer Siri.



Selon les photos divulguées, les nouveaux écouteurs s'affichent en noir, blanc et rouge.



Concernant l'autonomie, les Powerbeats 4 passeraient donc de 12 à 15 heures en lecture musicale. De plus, la recharge s'effectuerait apparemment via un connecteur Lightning, une première pour la gamme Powerbeats.

L'existence des nouveaux Powerbeats a été découverte en décembre, confirmée par iOS 13.3.1 en janvier. On imagine que les écouteurs de Beats sortiront fin du mois, avec iOS 13.4.



