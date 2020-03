Apple dévoile "Central Park" une nouvelle série animée

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

Apple continue ses ajouts dans le catalogue d'Apple TV+. La firme californienne essaie de diversifier pour que les contenus plaisent à tous le monde, quel que soit l'âge, quels que soient les profils. Une nouvelle série animée va arriver et elle a déjà sa bande-annonce. Apple n'a pas perdu de temps !

Disponible dans le catalogue dès le 29 mai

Central Park, c'est le nom de la nouvelle production originale Apple. Il s'agira d'une comédie à destination des plus jeunes et qui aura la particularité d'être sur un style de comédie musicale. Avec Loren Bouchard lauréate d'un Emmy Awards aux commandes, le show s'annonce être grandiose.

L'histoire racontera les exploits d'une famille américaine qui vit dans Central Park.

La série aura au casting les voix de Josh Gad (vu dans Avenue 5 et La Belle et la Bête), Tituss Burgess (aperçu dans The Good Fight et les Petits coups montés) et Kristen Bell (vu récemment dans la série The Good Place).