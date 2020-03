Apple prépare une nouvelle app AR avec iOS 14

Alban Martin

Encore une fuite pour iOS 14. Après iMessage, les souris, l'OCR, l'app de sport ou le casque Apple, voilà que l'on apprend que la nouvelle mouture majeure intègre une nouvelle app de réalité augmentée. Bien évidemment, nous ne connaissons pas la finalité exacte d'un tel projet, mais il est certain que les ingénieurs se sont appuyés sur ARKit.



Apple teste une nouveauté en réalité augmentée sur iOS 14

Dénichée dans une version interne d'iOS 14, la nouvelle application, nommée Gobi, permettra aux utilisateurs d'obtenir plus d'informations sur le monde qui les entoure en utilisant la réalité augmentée depuis l'iPhone. L'expérience AR fera également partie du prochain projet de casque AR d'Apple.



D'après l'analyse du code par 9to5Mac, Apple semble tester les intégrations d'environnements comme les Apple Store et les cafés Starbucks. Par exemple, les utilisateurs pourraient tenir leur téléphone dans un Apple Store et afficher des informations sur les produits exposés, obtenir des prix et comparer des fonctionnalités.



Pour déclencher ce genre de système, Apple se baserait sur des iBeacons ou des AirTags, les prochains accessoires de suivi d'objets.



Pour les apps tierces, Apple aurait même prévu un SDK avec des API spécifiques pour baliser un endroit. C'est ce que va proposer la pomme avec Starbucks.



Par contre, nos confrères ne savent pas si ce sera un service payant pour les professionnels, un peu comme CarPlay. En effet, il s'agit de réaliser un nouveau système de découverte et même de publicité pour les marques.



