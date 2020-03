Il crashe sa Tesla Roadster à 120 km/h mais s'en sort indemne

Voici une bonne publicité indirecte pour Tesla. En effet, malgré les circonstances, la vidéo postée sur YouTube par un fan de Tesla ne peut que renforcer l'image du constructeur de véhicules électriques.



Il s'agit du tout premier modèle, le Roadster, qui a percuté un poteau téléphonique à 75 mph, soit environ 120 km/h. L'état du véhicule après l'impact démontre le haut niveau de sécurité proposé par la marque.

La future Roadster 2.0 de Tesla

Vous l'aurez compris, une Tesla ce n'est pas seulement des performances et de l'autonomie sans énergie fossile, mais c'est aussi une exigence en matière de sécurité. Outre les systèmes d'assistance à la conduite, la conception même des véhicules permet de protéger les passagers et les piétons.

C'est ce que nous montre Karl Medlock avec une vidéo qui présente l’épave d’un Roadster après accident.

Tesla Roadster : une protection des occupants avant tout

Le youtubeur passionné de Tesla semble en connaitre un rayon. Alors qu'il égraine les composants du Roadster, il en profite pour comprendre les circonstances du choc et ses conséquences.



Expert en assurance en herbe, Karl dévoile une carrosserie en fibre de carbone pliée tel un accordéon, avant de remarquer que le chassis central qui accueille les occupants, est intact. Les parties avant et arrière du véhicule se sont déformées sous le choc absorbant ainsi toute l'énergie cinétique. Résultat, aucun blessé n'est à déplorer. Par contre, il faut savoir que la Tesla Roadster partage sa conception avec les Lotus.



Enfin, Tesla devrait bientôt lancer la remplaçante de la Roadster, avec un modèle capable d'atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes et une autonomie de plus de 1000 km. Tout un programme !