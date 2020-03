iOS 14 : Apple proposera une application pour les sportifs

C'est un fait indiscutable, ces dernières années, Apple s'est grandement penché sur la santé et le sport en publiant notamment des applications, mais également en incorporant des capteurs pour des données essentielles.



De plus, avec son Apple Watch, la Pomme veut capter vos activités, mais également vos habitudes journalières tout en décelant des anomalies.



Mais, dans un futur proche, Cupertino pourrait aller encore plus loin : avec iOS 14, la firme proposera une application sportive avec des vidéos d'exercices.

Apple s'intéresse aux exercices pour les sportifs

Ce n'est pas réellement une surprise, puisqu'il s'agit de la continuité des premiers pas au sein du domaine du sport : selon nos confrères de MacRumors, Apple intègrera une application à part entière pour les sportifs.



Au programme ? Des exercices avec des vidéos d'entraînement, comme de nombreuses applications le font déjà... Pour aller encore plus loin, l'application devrait s'appeler Fit ou Fitness avec une présence au sein d'iOS 14, watchOS 7 et tvOS 14.



Ainsi, selon vos volontés et vos envies de travailler certaines parties du corps, il sera possible de télécharger des exercices avec explications en vidéo pour pouvoir les répéter. Des programmes d’entraînement seront disponibles sur nos appareils, que ce soit sur l'Apple Watch ou l'iPhone.



Course à pied, cyclisme, musculation ou encore yoga, il y en aura pour tous les goûts !



