Oppo Find X2 Pro : des performances photo impressionnantes

Il y a 6 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

La semaine dernière, Oppo faisait la présentation de ses nouveaux smartphones au grand public, les Find X2 et X2 Pro.



Leur ambition ? Venir titiller la nouvelle gamme de Samsung, les S20, S20 Pro et S20 Ultra, sans oublier l'iPhone 11 Pro. Car oui, les chinois se positionnent sur le créneau du haut de gamme, dévoilant des modèles plus ambitieux qu'habituellement.



Si le résultat est concluant, l'un des éléments terrasse la concurrence : la photo et la vidéo.

Oppo fait fort avec son X2 Pro

Comme à chaque nouvelle sortie de smartphones, nos confrères du site web DxOMark se lancent dans le test et le comparatif des modules photos et vidéos de ces derniers. Aujourd'hui, c'est au tour du nouveau-né d'Oppo, dans sa version la plus chère, de passer sur le grill.



Au sein de la version Pro, on retrouve un triple capteur "Ultra Vision Camera System" avec capteur photo Sony IMX689 de 48 mégapixels (1/1.4″, f/1.7, OIS) et capteur ultra-grand angle de 48 mégapixels (1/2″, f/2.2) et un téléobjectif 13 mégapixels (1/3,4″, f/3, OIS), avec zoom optique 5x et zoom numérique 60x.

Nous avons déjà vu des capteurs photo excellents chez Oppo par le passé, mais ceux du Find X2 Pro sont jusqu’à présent le chef d’oeuvre du constructeur chinois. Il rejoint le Xiaomi Mi Note 10 à la première place de notre classement DxOMark Camera.



Vous l'aurez compris, le smartphone d'Oppo a convaincu le jury, notamment grâce à ses couleurs et à l’autofocus, permettant de décrocher la note de 124 (134 en photo, 104 en vidéo).



Lancement en France prévu en mai 2020 !



