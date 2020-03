E3 2020 : Le salon est officiellement annulé

Encore l'annulation d'un événement. Après le MWC à Barcelone, le Game Developers Conference à San Francisco, le Nvidia GTC à San Jose, l'Adobe Summit à Las Vegas, le F8 à San José, le Google I/O à San Francisco, le Microsoft Build à Seattle... C'est désormais le plus grand rendez-vous des gamers qui est annulé.

Les organisateurs confirment l'annulation de l'E3 2020

C'est confirmé. Après les rumeurs qui s'intensifiaient ce matin, l'Entertainment Software Association qui est le responsable et l'organisateur de l'E3 a confirmé que les rumeurs disaient vraies. Le plus grand salon des jeux vidéos sur toutes les plateformes n'a même pas été repoussé, il a été annulé. Une déception immense pour les joueurs !



Il faut dire qu'en pleine période de Coronavirus, laisser un salon qui rassemble pendant 72 heures des dizaines et dizaines de milliers de personnes n'était pas la décision la plus responsable alors que le Coronavirus se répand à une vitesse hallucinante aux États-Unis.

Comme pour le Mobile World Congress à Barcelone, tous les investissements et les préparations tombent à l'eau. Cependant, les organisateurs n'ont pas dit leur dernier mot, puisque s'ils ne peuvent pas accueillir les passionnés de jeux vidéos, ils pourront quand même proposer une "expérience en ligne". Il devrait y avoir à travers des lives Twitch et YouTube Gaming des présentations des nouveaux jeux sur PS4, Xbox One et PC.



C'est la première fois que le salon est annulé. Chaque année depuis 1996, l'E3 ouvrait ses portes à la même période pour les gamers, mais surtout pour les grandes entreprises qui en profitent pour dévoiler les nouveautés jeux et matériels. Il n'y aura donc pas de PS5 ou Xbox Series X.

