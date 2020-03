Les AirPods devraient s'écouler à 90 millions d'exemplaires en 2020

Dans ce rapport d'analyse, il n'est pas précisé si les AirPods Pro sont inclus dans ces 90 millions, mais il est probable que ça soit le cas. Même si Apple ne livre pas de chiffres exacts concernant les ventes des AirPods, on peut quand même remarquer qu’à chaque nouvelle annonce de résultats trimestriels, la catégorie "Apple Watch et les accessoires" ne cesse d'évoluer, il faut dire que les AirPods y sont fortement pour quelque chose.

Les écouteurs sans fil d'Apple sont devenus une valeur sûre depuis plusieurs années. La firme californienne pourra encore compter en 2020 sur ses AirPods pour réaliser des ventes à couper le souffle ! D'après un récent rapport de Digitimes : "Les expéditions d'AirPods d'Apple devraient atteindre les 90 millions d'unités en 2020, selon des sources chez les fournisseurs engagés dans la chaîne d'approvisionnement ". Le constat est sans appel, au fil des générations d’AirPods, il se vend toujours plus d'écouteurs sans fil Apple, alors qu'il existe une multitude de plagiat s et des produits équivalents chez les concurrents pour largement moins chers.

