Bloons TD 5 se met encore à jour, 8 ans après sa sortie

Il y a 3 heures

Alban Martin

Bloons TD 5 fait partie des dinosaures de l'App Store, et pourtant il est toujours maintenu. Le jeu de Ninja Kiwi vient en effet de recevoir une nouvelle mise à jour v3.24 de contenu, près de huit ans après sa sortie sur iOS.



De quoi relancer une petite partie !

Bloons TD 5 : du nouveau pour le jeu de Ninja Kiwi

Si vous ne connaissez pas la série Bloons TD, il s'agit tout simplement de mignons Tower Defense à la difficulté bien dosé et aux niveaux plus que variés. En effet, avec plus de cinq mises à jour par an, encore en 2019, le titre a le chic pour relancer l'intérêt. Pour mémoire, Bloons TD 5 vous demande de vous défendre non pas contre des monstres, mais contre des ballons de baudruche eux-mêmes remplis d'autres ballons... Passé le plaisir de crever des ballons à l'aide de fléchettes, vous allez pouvoir disposer sur le terrain de jeu de bons nombres de singes et de tours aux capacités distinctes.



La dernière mise à jour apporte une nouvelle carte de niveau intermédiaire, le Jardin oublié. Cette serre ancienne et mystérieuse regorge de méandres que vos singes pourront exploiter, ainsi que d'un étang bien pratique pour vos boucaniers et sous-marins.



Bloons TD 5 c'est :

19 puissantes Tours avec des aptitudes activées et 2 voies d'améliorations

30 circuits

Mode Co-Op Deux Joueurs sur des circuits Co-Op spéciaux

10 Agents spéciaux

10 Missions spéciales

250 Missions aléatoires

Nouveaux ennemis Bloons - meilleurs camouflages, Bloons repousseurs, et les terrifiants ZOMG

50 réalisations et challenges au Game Center

Assistance iCloud

3 modes de jeux différents

Mode libre après avoir maîtrisé un circuit

3 réglages de difficulté et des thèmes adaptés à toute la famille, donc n'importe qui peut jouer

Notre avis

Bloons TD 5 (tower defense) Prix 3,99 € Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 5 / 5 Equilibre In-App 4 / 5 Notre avis 5 / 5

